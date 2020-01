El comú d'Encamp es constitueix en nou conselleries

El primer consell de comú de la legislatura a Encamp ha servit per donar forma a les noves conselleries, que sumen un total de nou. La cònsol major, Laura Mas, assumirà la direcció del Servei de Circulació, després d’haver estat consellera de Circulació, Aparcaments i Via Pública en la darrera legislatura. L’únic que repeteix en el càrrec és Xavier Fernández que, a banda de continuar amb la conselleria de Joventut i Esports, també encapçalarà la conselleria d’Aparcaments i Via Pública. Durant la constitució de les comissions i, amb l’objectiu d’afavorir la representativitat de tots els càrrecs electes, Units per Encamp ha cedit un conseller a Agrupament Encampadà, formant un grup mixt.

Al seu torn, el cònsol menor, Jean-Michel Rascagneres, presidirà la comissió de delimitació de terrenys i/o camins comunals; Josefina Rodríguez, Administració i Finances; Josep Maria Marot assumirà Reactivació Econòmica i Turisme; David Cruz, Cultura i Afers Socials; Joan-Marc Pifarré estarà al capdavant d'Obres Públiques i Urbanisme; Andreu Riba, Higiene, Medi Ambient i Agricultura i Èric Alguacil assumeix Recursos Humans i Informàtica. Alhora, també s'han nomenat els càrrecs de Capità, Aner i Desaner de Sometent, escollits de manera aleatòria entre els censats de la parròquia.

Els consellers de PS+I, David Ríos i Enric Riba, han entrat l'única pregunta al torn de precs i preguntes relacionada amb la dedicació completa del conseller de Joventut, Esports, Aparcaments i Via Pública, qüestionant la seva dedicació a temps complet. El comú ha defensat la decisió numerant totes les propostes de les dues conselleries que s'han de dur a terme durant els pròxims quatre anys, com definir els nous espais del nou Prat Gran, la preparació d'Encamp per ser una de les seus dels Jocs dels Petits Estats o el pla d'eficiència logística del Pas de la Casa.

La pregunta ha anat lligada a l’aprovació en sessió de consell de comú de l’actual director del departament d’Esports, posició que assumirà temporalment Fernández fins que no es trobi una nova persona. “El conseller té un perfil polític i ha de desenvolupar tasques de perfil polític”, ha afirmat Ríos, “i no compartim que la seva posició política i tècnica en alguns moments quedi difuminada”. Així, ha defensat que “són tots els tècnics del comú els que han d’executar totes les accions necessàries per dur a terme tots els projectes polítics”.

En aquest sentit, el mateix conseller i posteriorment el cònsol menor han refermat la seva decisió, en tant que "tenim un projecte a desenvolupar en l'àmbit de l'esport que ens ha portat a voler donar-nos el temps de veure com es pot muntar tot l'equip", ha apuntat Rascagneres. Nomenar un nou director després d'un any d'inestabilitat a la conselleria de Joventut i Esports per a la majoria seria " precipitar-se" i, per això, prefereixen donar-se "un temps prudencial" d'entre sis mesos i un any. Amb tot, Fernández només assumiria tasques de gestió, mentre que les feines amb un caràcter més tècnic quedarien en mans d'altres membres de l'equip.

Seguretat al Pas de la Casa

Amb l'objectiu de reforçar la seguretat al Pas de la Casa, la cònsol major ha posat sobre la taula la feina feta a través de la taula d'oci nocturn, creada l'any passat. A través de diferents reunions s'han "dut a terme mesures importants per pal·liar els problemes que hi havia", ha explicat. Ho fa després que el ministre portaveu, Eric Jover, anunciés aquest dimecres la incorporació d'una patrulla de més a la vigilància de la zona, que en moments puntuals de màxima afluència també es reforça amb més presència dels agents de circulació de la parròquia, tal com ha recordat Mas.

D'altra banda, el cònsol menor ha anunciat l'arribada aquest dilluns a Encamp d'una comitiva francesa que treballa en la incorporació de la 'fête de l'ours' com a Patrimoni de la Humanitat. El grup, que serà rebut per la ministra de Cultura, Sílvia Riva, estudiarà si el ball de l'ossa que se celebra en el marc de les festes del Carnaval de la parròqua, pot incorporar-se o no al projecte.