Els comuns podran aplicar beneficis fiscals als nous negocis

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 30 de maig de 2012, va ser notícia...

El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei de modificació de la Llei de les finances comunals, per complementar les proposicions de llei que han presentat els cònsols per evitar que els deutes prescriguin a la Batllia. A més, el Govern ha aprofitat per fer d'altres modificacions a la Llei, amb la voluntat de permetre que els comuns apliquin mesures per incentivar l'activitat econòmica. D'una banda, es permet que els comuns exonerin fins al 100% del tribut de radicació durant el primer any d'un nou negoci, i fins al 50% durant el segon any. D'altra banda, es possibilita que, en el cas dels espais complementaris d'una activitat econòmica que no siguin el nucli del negoci, com ara terrasses, aparcaments o jardins, es cobri el tribut només tenint en compte un màxim del 40% de la superfície. Un altre dels canvis introduïts a la Llei és la modificació del càlcul del límit d'endeutament dels comuns.

Per tal de completar la iniciativa legislativa dels comuns per evitar que els deutes prescriguin a la Batllia a causa del col·lapse que pateix la Justícia, el Govern ha modificat la Llei de finances comunals en la mateixa línia que les proposicions de llei per modificar la Llei de bases de l'ordenament tributari i la Llei de finances generals.

El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha indicat que el projecte de llei s'entrarà a tràmit parlamentari aquest dijous, perquè es pugui treballar en paral·lel a les proposicions de llei que aquest dijous es prendran en consideració, però considera que aquestes mesures no són la solució definitiva, sinó que cal treballar per dotar la Justícia de més mitjans i fer altres canvis legislatius en relació a la figura de l'autotutela perquè cada administració pugui gestionar-se el cobrament de les sancions. Cinca ha anunciat que aquesta modificació es presentarà durant aquest mateix any, mentre que d'altra banda, estan quantificant i calendaritzant les mesures que cal aplicar per agilitzar l'Administració de la Justícia.

A més, el Govern ha anat més enllà i ha introduït d'altres canvis a la llei, també per satisfer algunes demandes dels cònsols. D'una banda, es modifica el càlcul del límit d'endeutament, de manera que ja no serà en base al 200% dels ingressos de l'any anterior sinó de la mitjana d'ingressos dels últims tres exercicis.

Amb aquest canvi, el portaveu del Govern, Jordi Cinca, ha indicat que se suavitza l'impacte que suposa la davallada d'ingressos que estan patint els comuns. Seguint la mateixa fórmula, també es modifica el càlcul del límit de despeses financeres i del límit d'endeutament a curt termini que poden contractar els comuns.

D'altra banda, s'han introduït una sèrie de modificacions per incentivar l'activitat econòmica a les parròquies. D'una banda, es dóna l'opció als comuns que puguin exonerar fins al 100% del tribut de radicació als negocis que s'obrin de nou, i durant el segon any, reduir-los el tribut fins al 50%.

D'altra banda, per als negocis que tinguin espais que no siguin el cor de l'activitat, com ara terrasses, aparcaments, zones d'emmagatzematge o jardins, es permet rebaixar l'impost de propietat que han de pagar aquestes activitats, i els comuns tindran la potestat d'aplicar el tribut només tenint en compte entre un 0 i un 40% de la superfície.