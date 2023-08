Concòrdia dona un no momentani a l'acord d'associació

El cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, ha anunciat la signatura d’un document de pacte d’estat amb l’objectiu d’assolir un acord d’associació amb la Unió Europea (UE). Tot i que Concòrdia encara no ha estampat la seva signatura, s’ha emplaçat fins al setembre per prendre una decisió, segons ha informat RTVA.

Espot ha destacat que no podien esperar indefinidament a Concòrdia, i, per tant, diversos partits polítics han decidit avançar sense l’acord definitiu de la seva formació. Els signants fins ara han estat el Govern, el grup demòcrata, el socialdemòcrata, Ciutadans Compromesos, Unió Laurediana, Acció i el conseller no adscrit Víctor Pintos. Aquesta és una mostra de suport i unitat per aconseguir l’acord d’associació amb la UE.

No obstant això, Andorra Endavant ja va anunciar anteriorment la seva retirada del pacte i no ha estampat la seva signatura. Per la seva banda, Concòrdia prendrà una decisió definitiva sobre la seva participació fins al setembre vinent.