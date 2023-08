Concòrdia negocia una llista conjunta a Escaldes amb Rosa Gili

Escaldes-EngordanyConcòrdia està negociant amb Rosa Gili per fer una candidatura conjunta a Escaldes-Engordany en les properes eleccions generals. Així ho ha explicat Cerni Escalé que ha afegit que també estan negociant amb el moviment Participa per fer una candidatura conjunta a la Massana. El líder de Concòrdia veu que es podrien arribar a presentar a les set parròquies sempre que hi hagi una coherència en les candidatures. Ha afirmat a Andorra Televisió que "el que no pot ser això és una escudella d'idees molt separades per anar en contra de qui sigui per després governar malament." Escalé ha manifestat que "cal centrar les idees i les propostes és el cas de la Rosa Gili i de Participa i d'altres moviments parroquials que s'han apropat a nosaltres". Ha deixat clar que en cap cas pactarien amb els demòcrates perquè el model de país és massa diferent.