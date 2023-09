Concòrdia no entra al pacte d'estat per la UE

Andorra la VellaConcòrdia no entrarà al pacte d'estat per a les negociacions amb la Unió Europea. Ho han manifestat en roda de premsa aquest dimarts el president del grup parlamentari, Cerni Escalé, i el conseller general, Pol Bartolomé, qui han recordat que la decisió va ser pressa per unanimitat pels afiliats i simpatitzants de la formació política en el marc de l'assemblea que es va dur a terme dilluns al vespre. En aquest sentit, els parlamentaris han explicat que entre els principals motius pels quals el partit no s'ha mostrat favorable a rubricar l'entesa ha estat el fet que l'acord ja es troba gairebé tancat, aproximadament en un 80%. "Seria hipòcrita estar negociant un acord amb la Unió Europea amb el qual ja sabem des d'ara que no hi estem d'acord", ha asseverat Escalé, tot agraint l'exercici de transparència del Govern i la voluntat d'allargar la mà.