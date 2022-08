Concòrdia proposa aplicar una taxa de tinença a la compra d'immobles a no residents

Andorra la VellaConcòrdia vol posar sobre la taula la possibilitat d'imposar una taxa de tinença a la compra d'habitatges per part de no residents. Núria Segués, una de les cares visibles de la iniciativa popular considera que una de les maneres de regular l'adquisició de béns immobles per part de residents passius i grans inversors seria instaurar un impost. El moviment de reflexió creu que el model d'inversió estrangera establert al Principat fins al moment "ha tingut un impacte negatiu" i, concretament, sobre el mercat de l'habitatge, una de les problemàtiques més candents i que més preocupen als ciutadans.

Tanmateix, Segués afirma que no és una idea tancada i pactada, ans al contrari, "encara estem valorant el model ideal i fins a quin punt podríem arribar", però una de les opcions seria aquesta. A banda, manifesta que no seria una acció individual, sinó que podria anar acompanyada d'altres regulacions, com per exemple limitar el volum de quotes que s'atorguen anualment a residents passius a través de l'anàlisi dels recursos i les dimensions d'Andorra i una revisió de la llei del sòl. "La capacitat del Principat no és infinita i cal crear un precedent", indica.