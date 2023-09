Concòrdia treballa en una proposta per despenalitzar l'avortament

Andorra la VellaLa consellera general del Grup Parlamentari de Concòrdia, Núria Segués, ha fet declaracions aquest matí amb relació a l’avortament a Andorra, arran de la demanda d’informació que va fer Concòrdia el passat mes de juny a Govern. Segués ha explicat que des de la formació hi ha consens sobre que “el servei ha d’estar inclòs dins de la cartera de prestacions de la CASS per tal de garantir uns mínims a nivell de salut i de seguretat social”.

Segués ha recordat que durant la campanya Concòrdia ja reivindicava “un dret tan fonamental com és el dret a decidir sobre el propi cos de la dona”. Per tant, el Grup Parlamentari, una vegada llegits els dossiers lliurats per Govern, fa un pas endavant i agafa aquesta “reivindicació que fa massa anys que es demora” i ha començat a plasmar-la, blanc sobre negre, en un primer esborrany de proposta legislativa de modificació del Codi Penal per despenalitzar l’avortament o la interrupció voluntària de l’embaràs en territori andorrà.

La redacció d’aquesta proposta, feta després d’una ronda de trobades amb diferents agents econòmics i socials, amb associacions feministes -algunes encara pendents-, que, com ha indicat Segués “ens han ajudat a delimitar i enriquir el contingut de la proposta”.

La proposta en què està treballant Concòrdia és de màxims, com ha reconegut Segués, i s’està definint, en primer lloc, “en la interrupció voluntària de l’embaràs durant les primeres 14 setmanes de manera lliure per la dona” fet que alliberaria a la dona de qualsevol pena si pren la decisió d’avortar, “sigui quin sigui el motiu que la porti a prendre aquesta decisió”.

En segon lloc, Concòrdia proposa concretar un termini de 22 setmanes perquè en cas que s’interrompi l’embaràs no hi hagi conseqüències penals per la dona quan sigui fruit d’un delicte sexual i, en tercer lloc, Segués ha explicat que “no volem terminis, però sí contemplar el supòsit que en cas de malformació del fetus o que la vida de la dona estigui en risc es pugui avortar”.