Concòrdia vol defugir del turisme de masses, centrant l'oferta en la cultura i la natura

C. C. T. (ANA)

CanilloEl número tres de la llista nacional de Concòrdia, Jordi Casadevall, ha explicat aquest diumenge al migdia a Canillo que la formació política aposta per un turisme de qualitat i abandonar el model de masses. "És necessari reflexionar sobre el nostre model de creixement i actuar de manera decidida per suavitzar la dependència del turisme que té el nostre país", ha dit Casadevall, qui ha afirmat que "l'oferta turística ha d'anar cap a aspectes més lligats amb la natura i esdeveniments culturals de menor dimensió i de major qualitat, com, per exemple, el Festival internacional de Jazz d'Escaldes".

L'objectiu de la formació política és "evitar estar supeditats a efectes exteriors", com la pandèmia del coronavirus, i "anar cap a un creixement i una oferta molt més adequada el nostre entorn i que s'ajusti més a la nostra identitat. Nosaltres estem convençuts que el nostre entorn és el nostre primer valor i que l'hem de posar endavant sense buscar la massificació", ha anunciat el número tres de Concòrdia.

Sobre la desestacionalització del turisme i els efectes del canvi climàtic sobre el turisme d'esquí, Jordi Casadevall ha assegurat que "una primera solució és tenir activitats tot l'any i que l'hivern ja no tingui el pes que té en la facturació anual. Hem d'anar més enllà de les estacions d'esquí", no només per aquest motiu, sinó perquè "la neu artificial no serà la solució definitiva. No podem substituir les precipitacions i les caigudes de neu naturals amb neu artificial. El futur de les estacions d'esquí ens preocupa molt i hem de començar a reflexionar tots plegats, més enllà dels comuns, que hi tenen participació, i de les empreses privades que s'hi dediquen. Ha de ser un debat, sense tabús, amb la població en general, per veure quin és el futur de les estacions. Aquestes ja estan fent un treball per desestacionalitzar les seves activitats, cap a activitats d'estiu, però crec que és un debat que s'ha de tenir de manera àmplia".