Concòrdia vol desincentivar l'especulació immobiliària augmentant l'impost de les plusvàlues

Andorra la VellaEl Grup Parlamentari de Concòrdia ha presentat aquest dijous un conjunt de 27 esmenes al projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2024, amb l'objectiu de “promoure polítiques d'habitatge, combatre l'especulació immobiliària i millorar la sostenibilitat al país”. Concòrdia proposa quant a l’habitatge un augment dels tipus de l'impost de les plusvàlues per desincentivar l'especulació immobiliària.

En el mateix sentit, volen reassignar recursos plantejant la reducció de la dotació d'Andorra Turisme per un import de 7,4 milions d’euros i destinar-lo a inversions dedicades a l’habitatge i a la promoció del sector primari.

Una part de les esmenes se centra en infraestructures, amb una proposta per iniciar les obres al vial de Sant Julià de Lòria i una partida destinada a dur a terme el projecte constructiu d’un tram que connecti les parròquies de Sant Julià de Lòria i d'Escaldes-Engordany. Tanmateix, manifesten la seva voluntat d’eliminar la partida per a l'Heliport Nacional d'Andorra a la Caubella per “l'impacte ambiental del projecte i el desajustament a les previsions inicials contemplades al plec de bases per part de l’empresa adjudicatària”, segons expliquen des del grup.