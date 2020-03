El Covid-19 ha obligat al Govern a prendre mesures excepcionals amb l'objectiu de protegir a la ciutadania, i més concretament, a les persones més vulnerables de contagiar-se del virus com són la gent gran i els professionals de la salut. Per aquest motiu ha estat el cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, els que ha volgut explicar en persona les mesures que sortiran publicades aquest dijous en un BOPA especial. Espot ha recalcat a tots els ciutadans que cal ser responsable i que "el confinament a domicili i l'aïllament hospitalari serà obligatori, si ho diuen els professionals de la salut".

El cap de l'executiu ha recordat que un dels sectors més vulnerables al Covid-19 és la gent gran. Per aquest motiu es determina que "totes les residències i centres de dia tindran limitat a una visita per resident i no es permetrà visites a persones que tinguin símptomes de febre o hagin viatjat a països de risc", ha explicat Espot. També el Govern ha decidit que "caldrà apartar a tots els treballadors de les residències i centres de dia que presentin simptomatologia de febre o problemes respiratoris".



L'executiu també ha decidit, per al col·lectiu de la gent gran, que "se suspenen totes les activitats que havien de fer-se a l'exterior", i que "caldrà crear una única via per accedir a aquests centres i així controlar el registre d'entrada". Una altra mesura que ha pres el Govern, en el seu consell de ministres, pel que fa a la protecció a la gent gran, és que "els serveis de restauració que hi hagi a cada un dels recintes només seran d'ús del personal professional i dels residents, no podran accedir personal exterior". Pel que fa als casals de gent gran, on la competència és dels comuns, "es prohibeix accedir-hi si els usuaris presenten símptomes".

En referència al personal sanitari, el cap de Govern ha volgut deixar clar que "cal protegir-los del Covid-19" perquè així "puguin estar disponibles en un possible entrada de la malaltia al país". Per aquest motiu, l'executiu ha dictaminat que "el personal sanitari que estigui de vacances haurà d'estar localitzable i hauran d'estar a un màxim de 8 hores d'Andorra". Tal com aquest dilluns va explicar Joan Martínez Benazet, el cap de Govern ha repetit que "se suspenen totes les activitats de formació presencial del personal sanitari sigui tant a Andorra com a fora".

Espot ha explicat que "l'executiu pren aquestes mesures per prevenir la salut pública, en un missatge realista i no alarmista". En aquest sentit, Espot ha ratificat el missatge que ha transmès dia a dia el ministre Benazet al dir que " en el nostre país no hi ha alarma, tot i que no som aliens al que està passant en els països del voltant".

Aire sec i radiació solar

El ministre Benazet ha tornat a recalcar que "encara no podem dir amb exactitud que el Covid-19 és un virus estacional". En aquest sentit, el responsable de la cartera de Salut ha transmès la informació que li fan arribar de l' Àfrica i ho compara amb Andorra al dir que "segons sembla, el Covid-19 no tolera l'aire sec ni la radiació solar, i per sort a Andorra tenim aquestes dues característiques".

D'aquesta manera, el cap de l'executiu també ha informat que "s'ha creat un comitè de seguiment que treballarà de manera transversal, que es reunirà cada dia per fer un seguiment de com va evolucionant el virus i que adoptarà les decisions executives que li correspongui". Espot ha explicat també que "si calgués una modificació del decret que hem aprovat, és el comitè el que ho elevaria al consell de ministres". Tot i això, Espot ha afegit que "si cal, es podrà trobar dos cops a la setmana". La coordinadora del comitè serà la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas.

A la reunió del consell de ministres també s'ha determinat prendre diferents actuacions en referència a les llars d'infants. En aquest sentit, Espot ha explicat que "s'anul·len totes les sortides que estaven programades a fora del Principat i se suspenen les pràctiques de formació professional". El cap de Govern també ha explicat que "si hi ha algun infant que presenta símptomes, no cal portar-lo a la guarderia i seguir les instruccions trucant al 116".

Més de mil persones

Pel que fa a les activitats lúdiques, esportives i culturals, l'executiu ha pres les mateixes actuacions que el govern espanyol. En aquest sentit, Espot ha explicat que " se suspenen les activitats que concentrin més de mil persones en un mateix espai". Pel que fa a les activitats amb públic inferior a les mil persones, el cap de Govern ha explicat que "seran els organitzadors els que tindran la potestat per decidir si les suspenen o no, segons les característiques dels assistents, tot i que les administracions públiques podran decidir la suspensió, si ho creuen oportú".

Tant el cap de Govern com el ministre de Salut ha volgut deixar clar que "el material de protecció serà exclusiu pels professionals de la salut i per aquelles persones que els hi calgui". Benazet encara ha estat més contundent al dir que "cal utilitzar-los amb responsabilitat".

Actes de la Constitució

Espot també ha explicat les mesures que han pres amb motiu de la commemoració del 27è aniversari de la Constitució. Una festivitat en què els diferents ambaixadors andorrans d'arreu havien de desplaçar-se al Principat. En aquest sentit, el cap de Govern ha explicat que "no hauran de venir al Principat". En aquest mateix sentit, el ministeri d'Afers Exteriors que encapçala Maria Ubach havia organitzat una recepció a tots els ambaixadors i cònsols que tenen seu en el Principat. Segons Espot, "aquest acte també s'ha suspès".

Pel que fa als actes de commemoració de la Constitució que organitza Sindicatura, el cap de Govern ha explicat que "ha de ser la mateixa Sindicatura la que dictamini si cal suspendre'ls o no, tot i que l'opinió del Govern és que "en ser inferiors a mil persones i els assistents no procedeixen de zones de risc, no caldria fer-ho".

El decret decidit per consell de ministres tindrà una durada màxima de trenta dies, segons ha indicat Espot, "perquè és el que estableix el marc legal". Malgrat tot, "pot cancel·lar-se en qualsevol moment quan es vegi que el risc s'ha reduït".