El Consell aprova per unanimitat activar la comissió que investigui la polèmica de la CASS

Andorra la VellaLa comissió d’enquesta sobre els incidents relacionats amb el pagament de pensions de la CASS ha pres forma avui al Consell General d’Andorra. En una decisió unànime, tots els grups han votat a favor de la creació d’un grup de treball format per representants de diverses formacions polítiques.

El grup de treball, que estarà integrat per 3 membres de DA, 2 de Concòrdia, 1 de tots els altres partits i el conseller no adscrit, tindrà la responsabilitat de seleccionar els consellers generals que integraran la comissió. Segons el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, l’objectiu principal de la comissió serà “esclarir totes les causes i circumstàncies que han portat a la problemàtica de la CASS i aclarir els fets susceptibles de responsabilitat”.

La comissió tindrà autoritat per sol·licitar documentació rellevant i convocar testimonis que puguin aportar informació crucial per a la investigació. Les sessions de compareixença seran públiques, però es podrà optar per fer-les privades si hi ha consens.

En relació amb aquesta investigació, el Cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, ha afirmat la seva plena disposició a comparèixer quantes vegades sigui necessari per explicar la situació i respondre a totes les preguntes. No obstant això, ha subratllat la importància de distingir entre la CASS i el Govern, advertint contra qualsevol intent de polititzar la crisi.

El president de Demòcrates, Jordi Jordana, ha coincidit en la necessitat d’esclarir els fets que han portat a la situació actual, destacant la importància de la transparència i la responsabilitat en la investigació.