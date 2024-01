El Consell d'Europa insta Andorra a canviar la legislació per riscos d'explotació laboral

Andorra la VellaAquest dimecres el Grup d'Experts d'Acció contra el Tràfic de Persones del Consell d'Europa (GRETA) ha fet públic el tercer informe, on s'avalua l'aplicació del conveni del Consell sobre la qüestió, i assegura, d'una banda, que Andorra ha "avançat en el desenvolupament d'un marc jurídic, institucional i polític per lluitar contra el tràfic d'éssers humans, però hauria de prendre mesures per identificar a les víctimes potencials".

Entrant al detall, des de l'ens acullen "amb satisfacció" l'aprovació l'any 2021 d'una política estratègica de lluita contra aquesta mena de tràfic. També ressalten l'ampliació de l'abast del delicte contra el tràfic d'éssers humans per incloure en treball forçós i els serveis forçats i, alhora, celebren la introducció d'un reglament que faculta a les víctimes de tràfic de persones a l'assistència jurídica gratuïta.

Una crítica que formulen és que, a causa de la forta demanda de mà d'obra estrangera, existeixen riscos d'explotació laboral al país, en particular en els sectors de treball domèstic, el treball estacional, la construcció i l'agricultura. El GRETA ha expressat la seva preocupació per la "restrictiva" legislació laboral i d'immigració, ja que consideren que podria fomentar l'explotació o el tràfic d'éssers humans i les víctimes podrien ser reticents a denunciar la seva situació per temor a perdre el treball o ser deportades. Per aquesta raó, des de l'ens insten a les autoritats andorranes a enfortir les capacitats i els recursos dels inspectors de treball i augmentar la xifra d'inspeccions realitzades per iniciativa pròpia. A més, manifesten preocupació també per les "restrictives" condicions per a l'expedició de permisos de residència a les víctimes de tràfic d'éssers humans i recomana una modificació legislativa.