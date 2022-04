El Consell General aprova la flexibilització de les autoritzacions temporals amb el vot en contra del PS

Andorra la VellaEl Consell General ha aprovat aquest dijous, amb el vot en contra del Partit Socialdemòcrata (PS), el projecte de llei qualificada de modificació de la llei qualificada d'immigració. El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha exposat que aquesta modificació rau en la manca de treballadors en el sector de l'hoteleria i la restauració a causa de la Covid-19. La modificació estableix que els treballadors no hauran d'esperar cinc mesos per demanar una nova autorització de treball des del venciment de l'anterior, i a la vegada, com a prova pilot, s'obre una quota d'estiu de 500 persones, ampliable fins a un 30%. El grup parlamentari socialdemòcrata va entrar tres esmenes, les quals van ser rebutjades per la comissió, i la consellera del grup, Judith Salazar, ha manifestat que aquesta solució a curt termini no resoldrà la problemàtica. "Volem un mercat de treball equilibrat" i consideren que aquesta solució "precaritza el mercat de treball allargant els contractes temporals", ha declarat.

A més, des del PS han remarcat que la manca de mà d'obra no és a conseqüència de la pandèmia. "Entenem que és una conjuntura de salaris baixos i d'un cost de vida elevat" que fan que el Principat ja no sigui un lloc atractiu per treballar, ha expressat Salazar. Els socialdemòcrates proposaven la possibilitat que les persones amb autorització de treball de la quota d'hivern es poguessin quedar per la mateixa feina, sempre que l'empresa estigués contents amb les seves tasques.

En resposta, Rossell ha exposat que hi ha 412 persones en recerca de feina i 1.700 empreses que sol·liciten llocs de treball, i ha emfasitzat l'aspecte temporal i de prova pilot de la mesura. "És una qüestió excepcional" perquè arran de la Covid-19, "molts treballadors han canviat de sector i el sector hoteler ha tingut una davallada important". En aquest sentit, ha informat que les dades d'aquesta prova serviran per veure si ha estat necessària o no, i ha exposat que amb la proposta dels socialdemòcrates s'hi podien acollir molts altres sectors. A més, el ministre ha manifestat que des del PS "no s'ha acabat de copsar aquest projecte de llei", però tot i així, ha compartit el fet que caldria trobar una solució respecte als salaris. "Hauríem de buscar un sistema que mirés de fidelitzar els treballadors", ha indicat. Finalment, el ministre ha volgut recordar que en cap cas estan potenciant el treball estacional, ja que no estan prohibint que aquests temporers es puguin adherir al règim de quota general.

Respecte a aquesta modificació, Terceravia hi ha donat suport perquè volen ser part de la solució i no dels problemes, però han remarcat que les polítiques agressives del sector hoteler i de la restauració estan ofegant els petits empresaris.

Unanimitat en educació

Si les quotes de treball han marcat les discrepàncies de la cambra durant la sessió d'aquest dijous, l'educació ha mostrat la unanimitat i el consens del Consell General. De fet, s'ha aprovat per assentiment la modificació de la llei d'educació que prohibeix l'exhibició de símbols ostentosos religiosos a l'escola andorrana. En aquest apartat, la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha agraït el treball i la col·laboració de tots els grups.

La ministra ha destacat que l'educació és un instrument essencial pel desenvolupament correcte de la societat i és "una de les eines més potents per materialitzar el principi d'igualtat". Amb aquest objectiu de fer complir la neutralitat, la modificació de la llei prohibeix l'ús de signes i símbols religiosos per part dels professionals i treballadors de l'escola així com també per part dels alumnes. Per altra banda, la consellera socialdemòcrata, Judith Salazar, ha destacat que les aportacions del seu partit han millorat el text, ja que en un inici la llei havia generat debat a les files del partit. "Tenim una postura decididament laica i entenem que la religió ha de formar part de l'esfera privada de les persones", ha explicat, afegint que en "l'àmbit públic hem de ser molt curosos perquè no sigui un element de discriminació". Per aquest motiu, el PS va demanar que s'inclogués una alternativa a les classes de religió, les quals s'han d'oferir pel concordat. Finalment, Salazar, ha remarcat que "ens podem enorgullir que al nostre país l'educació no és una arma política".

En la mateixa línia, el conseller de Terceravia, Josep Pintat, ha comentat que van fer les aportacions necessàries i "penso que el text ha millorat". Pel que fa al grup demòcrata, Carles Ensenyat, ha manifestat que la llei garanteix equitat i igualtat i ha afegit que van acceptar la proposta del PS perquè els alumnes que no escullin l'assignatura de religió se'ls "eduqui en l'ètica, valors i la història de la democràcia d'una forma laica".

Terreny per a la deixalleria de Sant Julià

D'altra banda, el Consell General també ha aprovat l'autorització perquè el Govern cedeixi, amb caràcter gratuït, indefinit i a precari de l'ús d'un terreny de 35 metres quadrats, a favor del comú de Sant Julià de Lòria com a accés a la nova deixalleria comunal que la corporació laurediana vol construir a la zona del Prat de la Teresa. Aquesta cessió ha d'ajudar a l'entrada de vehicles pesants a la deixalleria que es trobarà en un altre terreny que el comú ha aconseguit com una parcel·la de cessió. Cal recordar, que la deixalleria comunal laurediana es trobava a la zona de la Portalada, on hi va haver l'esllavissada l'estiu del 2019. El ministre de Territori i Habitatge, ha exposat que el Govern podrà rescindir el contracte amb un previ avís de tres mesos i "la cessió està condicionada únicament a la construcció de la futura deixalleria".

Més protecció pels animals de companyia

En la sessió ordinària els membres del Consell General han ratificat el conveni europeu per a la protecció dels animals de companyia, que estableix els principis bàsics del benestar animal. Concretament, la ratificació del conveni permetrà vetllar matèries com la responsabilitat dels propietaris, les condicions de la cria comercial, les condicions dels refugis, la prohibició d'ús d'animals en espectacles o esdeveniments que puguin afectar el seu benestar, així com les intervencions que no tenen finalitat curativa i també ajudarà a controlar les condicions pel sacrifici.

Durant la seva intervenció, el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha desitjat que aquest sigui el primer pas cap a la protecció dels animals, ja que considera que cal invertir més recursos en infraestructures. "Hem vist aplicar mesures coercitives com l'ADN caní o la taxa de tinença d'animals", ha exposat López, assegurant que són mesures recaptatòries i no que millorin la qualitat de vida dels animals de companyia ni tampoc el civisme. "No veiem mesures d'acompanyament d'espais, d'inversió i sobretot, un discurs positiu", ha remarcat, assegurant que cal fer pedagogia en positiu. En resposta, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó ha recordat que la llei de tinença d'animals va "qualificar per primera vegada com a delicte el maltractament d'animals". A més ha asseverat que mai han tingut un discurs negatiu. "Apostem per una tinença responsable que permeti una bona companyia entre les persones que tenen animals de companyia i les quines no", ha exposat, afegint que fan formacions de sensibilització.

En la sessió, el Consell General també ha aprovat el Procediment Contenciós Administratiu, i els diferents partits han indicat que el nou text modernitza i busca agilitat, adaptant una llei a la realitat actual.