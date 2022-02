Els cònsols d'Escaldes s'apugen un 16% el sou d'acord amb 'les funcions i responsabilitats' que assumeixen

Escaldes-EngordanyTal dia com avui de fa 10 anys, el 3 de febrer de 2012, va ser notícia...

La cònsol major i el cònsol menor d'Escaldes- Engordany, Trini Marín i Marc Calvet, han augmentat més d'un 16% les seves retribucions respecte al sou dels seus predecessors, de forma alineada amb 'les funcions i responsabilitats' que assumeixen, segons han explicat . Trini Marín ha dit que la despesa de personal es reduirà en total un 27% respecte al 2011, degut a la rebaixa dels sous dels consellers, a l'eliminació de consellers a mig i ple temps i a la disminució del personal de relació especial, cosa que suposarà per als cònsols 'una acumulació de responsabilitats i de feina que haurem d'assumir', ha manifestat. Per contra, des de l'oposició s'ha considerat 'indecent' aquest augment ja que s'ha congelat el sou base dels funcionaris del Comú i que 's'ha demanat esforços a la població general' ha afirmat la consellera del PS, Cèlia Vendrell. El Comú d'Escaldes – Engordany disposarà el 2012 d'un pressupost de 20,69 milions d'euros d'ingressos i despeses.

El Comú d'Escaldes- Engordany ha aprovat aquest divendres el seu pressupost per al 2012 que comptarà amb 20,6 milions d'euros tant d'ingressos com de despeses. El capítol que més debat ha suscitat ha estat el de la partida de personal, en el qual el Comú aconsegueix una rebaixa del 27% respecte al 2011 gràcies a la reducció de la retribució dels consellers, a la desaparició de cinc càrrecs de relació especial de l'anterior mandat i a l'eliminació dels dos consellers a mig temps.

Tot i així, en aquesta mateixa partida, les retribucions dels cònsols augmenten més d'un 16% ja que la disminució de personal suposarà 'una acumulació de responsabilitats i de feina' per als màxims responsables de la parròquia, segons ha assegurat la cònsol major, Trini Marín. Així, segons Marín, aquestes retribucions estarien alineades amb 'les funcions i responsabilitats' que assumeixen. Els salaris queden doncs en 4.961 euros nets per als cònsols, 1.417 euros per als consellers de la majoria i 1.099 per als consellers de la minoria.

Qui no ho ha vist de la mateixa manera és la consellera del PS i cap de l'oposició, Cèlia Vendrell, que ha qualificat la pujada d''indecent'. Tot i que els socialdemòcrates reconeixen que el pressupost presentat és 'auster, d'acord amb la situació actual', consideren que aquest 2012 'no és una mesura adequada considerant que s'està demanant esforços a la població en general de reducció o congelació de salaris'. Vendrell també ha criticat la impossibilitat de participar en l'elaboració dels comptes i el poc temps de què han disposat per avaluar-los i presentar esmenes.

Pel que fa a les despeses disminueixen també les de consum de béns corrents i serveis i les subvencions a associacions, entitats i clubs esportius en un 18% respectivament. Per contra, augmenten les despeses financeres. Les inversions també cauen un 10,43%, fins a l'1,4 milions d'euros i se centraran en l'elaboració del cadastre, la renovació de la xarxa residual i pluvial de diversos carrers o l'embelliment de l'avinguda Carlemany, entre altres.

Per la seva part, els ingressos baixen un 6%, amb una caiguda del 21% dels impostos, directes i un descens del 35% dels impostos indirectes. Les taxes i altres ingressos es preveu que creixin un 0,57% arribant al 38% de la recaptació total del Comú.

Aparcaments i activitats més cares

Per poder fer front a l'endeutament del Comú que es redueix globalment en 2,5 milions d'euros però queda en els 32,2 milions, s'han apujat tarifes com les dels aparcaments o algunes activitats com ara el servei d'escola bressol, l'ús d'espais de lleure o les activitats esportives.

Els primers augmentaran la seva tarifa en 20 cèntims per hora, és a dir, l'aparcament amb barrera i zona blava passa a costar 1,20 euros l'hora els dies entre setmana, mentre que el cap de setmana valdrà 1,60 euros. Pel que fa a la tarifa nocturna costarà 1,50 euros. Tot i l'increment, segons la consellera de Finances, Núria Gómez, s'impulsaran avantatges per a residents.

Pel que fa a les escoles bressols i activitats esportives i lúdiques incrementaran el seu preu segons l'IPC, és a dir el 2,5%. Les taxes tradicionals com el foc i lloc o la taxa d'higiene es mantindran congelades i les activitats regulades pel calendari escolar seguiran l'establert al juliol.

També en aquest punt hi ha hagut certa discordança entre majoria i minoria, ja que des del PS consideren que en un moment de crisi com l'actual el Comú podria haver fet un esforç i no augmentar l'IPC als serveis de la parròquia.