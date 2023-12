Continua les 13 hores el mateix ritme de votació que en 2019

Andorra la VellaFins a les 13 hores han votat 11.346 persones a les Eleccions Comunals 2023, el 37,32% dels 30.401 electors. Aquestes dades inclouen el vot judicial. El ritme és exactament el mateix del de fa quatre anys quan a les 13 hores havien exercit el seu dret el 37.64%. Aquesta cadència fa pensar que la participació final pot ser molt similar al 56% de fa quatre anys.

Per parròquies, Ordino és on hi ha un major percentatge amb un 44,42%, seguit de la Massana amb un 39,66 i Sant Julià amb un 39,19. La resta de parròquies tenen un percentatge molt similar. Escaldes un 38,31, Canillo un 38,60, Andorra la Vella un 34,19 i Encamp un 34,90.