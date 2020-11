El coronavirus li ha costat 18,6 milions a Salut

L’impacte de la crisi del coronavirus per al ministeri de Salut i per al SAAS s’eleva a 18,6 milions d’euros. Així ho ha detallat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en la compareixença davant la comissió legislativa de Sanitat. Segons les dades facilitades, han estat les proves diagnòstiques les que han suposat una major inversió. En total, 4,6 milions és la depesa que ha tingut el ministeri i catorze milions d’euros és l’impacte que ha tingut la Covid-19 per a les arques del SAAS.

Segons ha detallat Martínez Benazet, la part més important de la despesa del ministeri ha anat a la compra de proves diagnòstiques. Altres 229.000 euros han estat per a l’adquisició de vacunes i 358.878 per a respiradors. Pel que fa al SAAS, tal com ha exposat el director econòmic i de recursos general del SAAS, Luis Buendía, cinc milions han estat per a la compra de PCR o TMA; 5,3 per a pacients que han estat ingressats i 1,4 milions han estat inversions que s’han fet, per exemple, per als nous equipaments de l’UCI (600.000) i per a l’ampliació dels dispositiu d’urgències (500.000), a més de millores a d’altres serveis com el laboratori (300.000). També ha destacat els 500.000 euros destinats a despeses farmacèutiques.

Al seu torn la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha explicat que l’oficina Covid compta amb tres grups de treball: el tècnic, amb vuit persones; l’operatiu, amb l’equip que entre d'altres tasques dissenya els cribratges i 120 traçadors; i l’administratiu, amb deu persones. Es tracta, ha manifestat, “d’un equip que a poc a poc es va consolidant”.

La d’aquest dimarts ha estat una compareixença ràpida ja que el ministre ha hagut de marxar al consell de ministres extraordinari per analitzar les mesures que la Generalitat de Catalunya estaria analitzant relatives a la mobilitat de les persones i que podria suposar que fins passat el Nadal no hi pogués haver una circulació de persones normalitzada entre Andorra i Catalunya.



Sí que ha tingut temps, però, per respondre les preguntes dels consellers i, en aquest sentit, ha anunciat que encara que es tracta d’unes conclusions que encara estan pendents de validar hi ha dos estudis que demostrarien que la immunitat que es conserva en persones grans que han passat la malaltia seria del 80% i entre els joves d’un 50%, unes conclusions que, de confirmar-se, serien “una bona notícia” ja que suposaria que els grups més vulnerables tenen més immunitat, ha respost el ministre a preguntes de la consellera socialdemòcrata Susanna Vela, a la que també ha reiterat que la vacunació serà voluntària i que per aconseguir una bona immunitat de grup s’hauria de vacunar el 60% de la població.



També ha recordat, a preguntes de la consellera demòcrata Berna Coma, que la Creu Roja serà l’encarregada de fer els tests d’antígens setmanals a les escoles; que les entitats privades com les empreses de salut laboral s’encarregaran del cribratge de les empreses que tinguin treballadors de cara al públic, com hotels i restaurants; que hi haurà ‘stop labs’ situats “de manera estratègica” per a aquelles persones que no tinguin un fàcil accés a d’altres operatives de tests i que els serveis mèdics de les estacions faran el cribratge als treballadors de les estacions.



A més, aquest mateix dimarts s’ha pactat que els serveis de Grandvalira facin el cribratge a les escoles del Pas de la Casa. Pel que fa als centres sociosanitaris i sanitaris, a més dels ‘stop labs’ podran fer servir els seus propis recursos per fer els cribratges, que en aquest cas seran més freqüents.