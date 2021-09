Costa compara les "excuses" de López amb les del rei emèrit espanyol i Espot considera que no hauria de dimitir

Andorra la VellaEl conseller Ferran Costa, ha explicat aquest divendres, un cop acabat el debat d’orientació política, com es va adonar de les similituds del discurs de Pere López amb les del document amb el qual Más Madrid es va presentar el 2019 a les eleccions espanyoles. Al dirigent liberal, professor i lingüista, li va “sonar estrany” una frase pronunciada pel socialdemòcrata perquè contenia una paraula que semblava mal traduïda: “recompondre el pacte de les pensions per als nostres majors”. Després de fer una cerca a un buscador d’internet es va adonar que “no només la frase sinó que una gran part del discurs coincidia amb el de Más Madrid”.

Posteriorment, “per una obligació moral i política”, quan va ser el seu torn al faristol de l’hemicicle, Costa va fer públic el plagi. El dirigent liberal ha “lamentat” les explicacions que aquest mateix divendres ha fet el líder socialdemòcrata, i que ha titllat d’”excuses”, i ha afegit que li han “sonat a rei emèrit” espanyol.

Més diligent ha estat el cap de Govern, que també ha volgut dir la seva un cop acabat el debat. “És un error humà”, ha dit Espot, qui ha considerat que López no hauria de dimitir per aquest afer. “Allò que va passar ahir no ha fet cap favor ni al PS ni a la classe política del país”, ha dit el dirigent, per lamentar que es pronunciïn discursos “que no estan massa adaptats a la realitat andorrana”.

Al seu torn, el president del grup parlamentari demòcrata, Carles Enseñat, s'ha mostrat contundent afirmant que les explicacions de López "no ens convencen" i que "hauria d'haver-hi una reflexió interna del PS" pel que fa a "com es basteixen les propostes". Enseñat ha assegurat que el text era un plagi al 80% i que l'aportació socialdemòcrata només consistia a "anar lligant idees copiades".

També ha defensat el paper de la majoria indicant que "posa a sobre de la taula idees genuïnes", criticant que les aportacions del PS estan relacionades amb projectes que actualment ja estan en marxa com és el cas d'afavorir l'accés al mercat laboral de les persones amb discapacitat, l'augment de fins a un 10% de la dotació a Cultura en el pressupost o la signatura del conveni d'Oviedo. És per aquest motiu que ha assegurat que el Govern i majoria han sortit més reforçats del debat.

Finalment, el president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, també ha lamentat que el discurs de López hagi centrat l'atenció del debat. El conseller ha dubtat que la formació treballi seriosament perquè "el tema està molt poc treballat i parla de moltes coses que estan pensades per l'Estat del sud" i, per tant, "no tenen encaix ni cabuda a Andorra". En referència a les explicacions, ha declarat que "cada partit treballa com vol, fa el que pensa que ha de fer i els que s'han de donar per satisfets són les persones que els voten".