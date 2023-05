Costa diu que rebutja la cartera d'Afers Socials per incompatibilitat amb el seu vessant professional

Andorra la VellaFerran Costa ha explicat que ha declinat aquest matí la proposta que li havia fet Xavier Espot per ser ministre d'Afers Socials, Treball i Joventut. El polític d'Acció s'ha reunit amb el Cap de Govern i, segons ha assegurat, li ha comunicat que "tot i que la proposta m'afalaga, és incompatible amb el meu vessant professional". Aquest és el motiu pel qual Costa ha rebutjat la proposta. Ahir es donava per fet que Costa acceptava. No es descarta, però que en el futur l'encampadà pugui ocupar algun altre càrrec en l'executiu.

Queda a l'aire saber si la negativa de Costa suposarà que Acció no tingui cap membre en el gabinet d'Espot o si algun membre de la formació que lidera Judith Pallarès ocuparà la cartera d'Afers Socials o d'Exteriors, les dues que queden pendents en aquests moments. Costa ha comentat que Acció donarà suport a l'executiu i que no ha demanat ni exigit cap contraprestació concreta a nivell de càrrecs. Va ser Xavier Espot qui va considerar que Costa era el perfil més indicat per fer-se càrrec d'Afers Socials.