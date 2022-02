Crida del PS a la ciutadania per detectar les voreres malmeses a Andorra la Vella

Andorra la VellaEl Partit Socialdemòcrata + Independents d’Andorra la Vella ha engegat aquest dimecres una campanya de participació ciutadana per detectar les voreres malmeses que hi ha a la parròquia. Les denúncies que es rebin seran traslladades a la majoria perquè es puguin arreglar amb la partida d’1 milió d’euros que es va incorporar al pressupost de la parròquia.

Des de PS+Independents d’Andorra la Vella ja fa temps que s’insisteix en la necessitat d’invertir a tota la parròquia i no només en determinades zones, i especialment ha fet èmfasi en la importància d’arreglar les voravies. Consideren que "és una qüestió òbvia de seguretat, doncs unes voreres en bon estat reduiran el risc de possibles caigudes i accidents de vianants -qüestió bàsica quan, a més, es volen promocionar els desplaçaments a peu-, i també per una qüestió d’imatge, ja que unes voreres en mal estat projecten també una mala imatge, de descuidat".

Per això la formació ha endegat una campanya per, gràcies a la participació ciutadana, conèixer totes els punts de les voravies que estan malmesos de la parròquia per facilitar l'actuació del Comú. En aquest sentit, es demana a la població de fer arribar, sigui a través de missatge de WhatsApp al +376 64 91 64 o bé als correus electrònics dels consellers -mdolors.carmona@comuandorra.ad, sergi.gonzalez@comuandorra.ad i lidia.samarra@comuandorra.ad –, una fotografia de la voravia malmesa i la seva localització.

Els consellers es comprometen a traslladar la informació a la majoria per tal que, amb la partida d’un milió d’euros que s’ha incorporat al pressupost comunal per a aquest 2022 destinada a arreglar les voreres, es vagin fent les intervencions necessàries.