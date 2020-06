El ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha inaugurat aquest dijous el primer dels quatre arbres de vent d'energia eòlica que es distribuiran en diferents punts del Principat. La primera infraestructura està ubicada a l'avinguda d'Enclar de Santa Coloma, ben a prop de l'escola andorrana de primera ensenyança, ja que va ser allà des d'on va sorgir la iniciativa per part d'un docent. Es tracta d'un projecte derivat de la iniciativa del Pressupost Participatiu del Govern del 2018, i que compta amb un pressupost global que supera els 340.000 euros. Els tres ginys restants, que s'ubicaran a les parròquies de Canillo, Ordino i Sant Julià, estaran operatius "en qüestió de dos o tres mesos", segons ha explicat Torres.



El ministre ha explicat que l'energia que generin els arbres, que poden arribar fins a 3 kW de potència instantània i 1.900 kW a l'any, "s'integrarà a la xarxa de cadascuna de les societats elèctriques" i servirà "per a l'enllumenat públic i per funcions de caràcter més social". Així, ha atribuït el retard en la instal·lació a tota una sèrie "d'elements de fabricació" i a un canvi en l'empresa subministradora dels materials. Els arbres de vent estan construïts a partir d'una estructura d'acer d'uns deu metres d'alçada i de 7,5 metres d'amplada. A les branques hi ha instal·lades unes fulles artificials que són les encarregades de capturar el vent i transferir l'energia mitjançant un generador.



La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, s'ha mostrat satisfeta que aquest arbre sigui "el primer que s'inaugura", i ha explicat que després de proposar tres espais de la parròquia diferents, finalment s'han decidit per la ubicació actual, ja que "té molta visibilitat" i és un indret "idoni". "Volem ser una parròquia moderna i adaptada als temps actuals", ha afegit.



651x366 La crisi no atura els arbres de vent / ANA La crisi no atura els arbres de vent / ANA