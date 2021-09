Cucalón i cinc militants més es donen de baixa del Partit Socialdemòcrata

Andorra la VellaFa 10 anys, el 28 de setembre de 2011, era notícia:

El portaveu del corrent intern d'Esquerra Socialista, Josep Maria Cucalón i cinc militants més han abandonat aquest dimecres al matí el Partit Socialdemòcrata. Després que ES comuniqués aquest dimarts la seva dissolució al comitè executiu, alguns membres del corrent haurien decidit continuar al partit, mentre que altres han optat per donar-se de baixa. Cucalón ha manifestat que 'em sap molt greu' marxar d'un partit en el que va col·laborar a la seva fundació, però ha afegit que la manera de fer dels últims mesos l'ha dut a prendre aquesta decisió.

El corrent d'Esquerra Socialista ha enviat aquest dimarts un comunicat al comitè executiu del Partit Socialdemòcrata informant que han pres la decisió de dissoldre's. Tot i que encara no han transcendit els motius pels quals s'ha fet aquest pas, el president del partit, Víctor Naudi, ha manifestat que l'anunci 'no ens ha sorprès' perquè ja estaven assabentats del fet que el corrent pogués desaparèixer. Naudi, a més, confia que tot i que alguns membres d'ES puguin abandonar el partit, d'altres mantinguin la seva militància.

Aquest fet es produeix després que al llarg dels darrers mesos hagi hagut un degoteig de baixes destacades dins el Partit Socialdemòcrata. Després del congrés del partit celebrat al mes de juny, en què les ponències presentades per la cònsol major d'Andorra la Vella, Rosa Ferrer, i la del corrent d'Esquerra Socialista van quedar desestimades, la situació incòmoda dins la formació política es va agreujar. Mentre la cònsol i altres militants van optar per abandonar el PS, els membres d'ES van decidir posposar la decisió a després de l'estiu per avaluar l'actitud del nou comitè executiu que es va triar en aquell congrés, tot i que alguns de forma voluntària ja han abandonat el partit, com el cas de Júlia Martínez-Illescas o amb anterioritat Manel Casal.

El portaveu d'ES, Josep Maria Cucalón, va comunicar aleshores que volien donar l'oportunitat al nou president, Víctor Naudi, i a la resta de membres, de demostrar un acostament cap a totes les ideologies del partit. Finalment, però, Esquerra Socialista ha decidit dissoldre's. El que encara no ha transcendit és si la dissolució implica que tots els membres del corrent marxin del partit.