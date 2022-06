DA demana al Govern un esforç de 'diàleg' i divulgació sobre el projecte de l'heliport

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 26 de juny de 2012, va ser notícia...

El grup parlamentari de Demòcrates per Andorra considera que cal respondre al neguit que s'ha generat en una part de la ciutadania respecte als riscos que pot comportar la ubicació de l'heliport al Roc del Patapou. Segons ha assenyalat el president del grup, Ladislau Baró, demanaran tota la informació relativa al projecte i insten al Govern a fer 'un esforç de persuasió' i de divulgació per explicar als ciutadans d'Andorra la Vella i del país en general el projecte. Així mateix, també aposten per contrarestar els informes que s'han divulgat amb la informació que té l'Executiu i que ha fet prevaldre per adjudicar aquesta concessió.

En aquest tema, ha assegurat el president del grup demòcrata, Ladislau Baró, hi ha posicions 'molt apropades' per part de tots els membres de la majoria parlamentària. En aquest sentit, veuen un plantejament positiu per l'aportació econòmica que comportarà l'heliport, la seva ubicació cèntrica i una proposta que permet enllestir-lo ràpidament. Per contra, reconeixen la dificultat de la implantació de la infraestructura a la capital amb l'oposició del Comú. Pel que fa al moviment dels veïns, el respecten perquè 'entenem que els veïns puguin discrepar' i afegeixen que 'caldrà veure com evoluciona'.

Per afrontar aquestes qüestions, ha exposat Baró, demanaran tota la informació necessària i han afegit que volen que el Govern 'faci un esforç de persuasió' i d'explicar el projecte als ciutadans. També en aquest sentit, aposten per contrarestar les dades que es publiquen 'amb la informació que Govern té i que ha fet prevaldre per fer l'adjudicació'. Si hi ha una resposta negativa dels ciutadans i un recurs a la Batllia, 'que no sigui perquè no s'ha donat tota aquesta informació', han conclòs des del grup.

Per últim, lamenten l''acarnissament injust' amb el ministre d'Economia i Territori, Jordi Alcobé, per part del PS, 'amb insinuacions estranyes o una focalització virulenta en relació al plantejament que proposa'.