DA farà llista en solitari a la nacional i pactes diversos a les territorials

Andorra la VellaLa data de les eleccions continua sent incerta, més enllà que no es podran celebrar al setembre, però l'activitat de preparació per als comicis ja està en marxa un cop va passar el Dia de Meritxell. Els demòcrates han decidit, segons fonts de la formació, que el partit farà una llista nacional en solitari i no contempla cap aliança. L'únic escenari possible és establir aliances en les parroquials amb l'objectiu d'intentar sumar més vots, ja que només el guanyador en cada territorial obté consellers.

La voluntat de la formació és fer els pactes a les territorials que més puguin convenir a cada comitè parroquial. Un cop descartat, de moment, un gran pacte general amb alguns dels altres partits, DA considera que la millor forma de presentar-se a les llistes parroquials és formar les aliances segons la possibilitat de crear la proposta més forta possible a cadascuna.

A hores d'ara, les converses són purament informals i de tempteig de quines són les intencions de la resta de formacions que ideològicament poden ser compatibles.