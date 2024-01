DA titlla de "populista" la nova majoria d'Andorra la Vella

Andorra la VellaLa primera sessió del comú d’Andorra la Vella ha estat molt tensa, segons han explicat fonts properes a la corporació. Miquel Canturri, davant l’absència del cap de l’oposició David Astrié, ha retret al cònsol d’Enclar Sergi González que la nova majoria ha demostrat ja ens pocs dies que porta al capdavant que “improvisa”, és “populista” i “avui diu blanc i demà diu negre”.

Canturri ha posat de manifest que el cònsol González personalment fou qui engegués una campanya on va recollir sis mil firmes per recuperar la mitja hora inicial gratis que Conxita Marsol havia derogat. I el polític demòcrata considera inconcebible que després que González personalment engegués una campanya on va recollir sis mil signatures per recuperar la mitja hora, ara arriba al comú i ho manté,

González no ha entrat a fons en el tema i ha demanat respecte per les formes i que en tot cas el seu populisme és defensar els interessos de la ciutadania. I ha estès la mà a l’oposició per col·laborar. La cònsol menor Olalla Losada ha indicat que el que no es pot fer és arribar a un comú i carregar-se tots els projectes sense analitzar si són bons o no.