David Palmitjavila continuarà sent el cap del COEX i dirigirà Territori

Andorra la VellaA través del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), s'ha anunciat que David Palmitjavila substituirà a Manel Riera com a director del departament de Territori. També continuarà com a màxim responsable del COEX. A més, el departament de Mobilitat passa a formar part de la secretaria d'Estat de transició energètica, transports i mobilitat. No hi haurà director i Govern nomenarà un cap d'àrea que sorgirà per promoció interna, tal com ha informat RTVA.