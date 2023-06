David Rios no es presentarà a les eleccions comunals de desembre

EncampEl conseller de la minoria d'Encamp del partit Socialdemòcrata + Independents, David Rios, no es presentarà com a candidat a les eleccions comunals de desembre. Ho ha manifestat en roda de premsa durant la sessió de consell de comú d'aquest dimecres, en la qual ha indicat que esgotarà el temps que queda de l'actual mandat "treballant per la parròquia com fins ara".

D'aquesta manera, qüestionat sobre les raons que l'han portat a prendre aquesta decisió, el conseller ha explicat que és "per qüestions personals", al·legant que es troba en una situació personal en la qual ha de destinar "el màxim temps possible a la meva família" i el fet de ser conseller, tot i que sigui a l'oposició, "exigeix un gran treball per mostrar la feina feta".

Rios també ha assenyalat que ha fet l'anunci aquest dimecres amb la voluntat de no interferir la confecció de les llistes per als comicis parroquials de la seva formació perquè "no es trobin a l'últim moment amb complicacions per omplir". I ha comentat que als membres del comitè director del partit Socialdemòcrata els va informar "fa un parell de mesos" i als del comitè local "fa una setmana", tot asseverant que "ara per ara" no té previst deixar la formació.

Per la seva banda, el conseller comunal Enric Riba, ha indicat que encara no ha pres cap decisió entorn de la seva presència a les llistes electorals, però ha avançat que té previst concretar la seva postura abans de les vacances d'estiu.