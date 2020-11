La decisió sobre si la cimera és presencial o no es prendrà al gener

A principis del mes de gener es decidirà si la Cimera de caps d'estat i de govern que Andorra ha d'acollir el mes d'abril de l'any que ve es fa de manera telemàtica o presencial. Així ho ha posat en relleu la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, que ha pres part aquest dilluns en la reunió extraordinària de ministres iberoamericans de relacions exteriors que Andorra ha acollit de manera telemàtica i que forma part de les reunions preparatòries per a la cita de l'any vinent. "A principis del gener suposo que caldrà prendre una decisió perquè organitzar una cimera presencial requereix preparatius, organització, i no es pot decidir a l'últim moment", ha manifestat Ubach, incidint que dies abans d'aquesta cimera també ha de tenir lloc el fòrum empresarial i que el desig seria que fos presencial, ja que serà "més útil", ha admès, si es pot tenir els participants "in situ".

Ubach ha recordat que la replanificació del calendari arran de la Covid-19 va marcar que la cimera, que el país havia d'acollir aquest mes de novembre, es traslladés a l'abril però ha admès que aquest mes és el "topall" perquè aquesta cita tingui lloc. En aquest sentit, ha desitjat que es puguin donar "les màximes garanties" perquè aquesta cita pugui ser presencial.

Precisament la reunió d'aquest dilluns ha estat la darrera ministerial de les previstes per a aquest any i que han tingut com a objectiu preparar la reunió de caps d'estat i de govern de l'any vinent. La ministra ha manifestat que ha estat "un any accidentat" ja que arran del coronavirus les reunions presencials només es van poder celebrar fins al mes de març (la darrera va ser la de ministres de turisme) i a partir d'aquella data es va haver de fer "una reflexió" per veure "què es feia" tenint en compte la crisi sanitària. El calendari es va "decalar" i es va optar per les reunions telemàtiques, que s'han anat celebrant en els darrers mesos. Mantenint aquestes reunions, ha remarcat Ubach, "Andorra ha demostrat el compromís de presidir la conferència iberoamericana" en un bienni que al final acabarà sent una mica més llarg del previst.

L a reunió de ministres de relacions exteriors que s'ha celebrat aquesta tarda ha estat molt centrada en el paper de la innovació per al desenvolupament sostenible i també en la seva vinculació amb la crisi sanitària, econòmica i social causada per la Covid-19. Així, la trobada ha de cloure amb una declaració conjunta dels estats iberoamericans destacant "la importància del treball en comú" per fer front a la crisi sanitària i recull també els diferents aspectes treballats en les reunions preparatòries que han tingut lloc aquest any.