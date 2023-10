La definició dels límits fronterers entre Andorra i Espanya podria estar en "dos o tres anys"

Andorra la VellaEls treballs per definir els límits fronterers entre Andorra i Espanya podrien estar enllestits entre "dos o tres anys". Així ho ha manifestat l'ambaixador del país veí del sud, Carlos Pérez-Desoy, qui ha indicat que el procés que s'està duent a terme en el marc de la comissió mixta és "tècnicament complex", ja que "en moltes ocasions s'han de desplaçar a indrets de difícil accés" per l'orografia del territori, a banda de les limitacions climatològiques, les quals a l'hivern condicionen l'estudi. Tanmateix, s'ha mostrat optimista afirmant que el clima d'entesa entre ambdues parts és "bo" al·legant que "s'està avançant bé amb un clima de col·laboració tècnica i política".

Cal recordar que el conflicte territorial va sorgir arran de la construcció del parc fotovoltaic del Planell de la Tossa, concretament entorn de si la ubicació de les basses d'aigua per produir aigua artificial i l'indret on es troben les plaques solars es troben en territori espanyol o no.

D'altra banda, qüestionat pels terminis que es marca Andorra per tancar l'acord d'associació amb la Unió Europea tot aprofitant la presidència espanyola, Pérez-Desoy ha refermat el suport del govern del país veí del sud i ha afirmat que en el moment que el Principat disposi d'un document tancat es farà un acompanyament des de Madrid, sempre que Espanya encara mantingui la presidència. Preguntat entorn les dificultats per assolir una entesa en el marc dels serveis finances, l'ambaixador ha assenyalat que "totes les negociacions tenen els seus matisos i fins que no es tanqui definitivament no hi haurà un acord".

Finalment, entorn la implantació de l'Instituto Cervantes, el representant espanyol al país n'ha fet valoració "positiva", recordant que l'extensió del Principat és una branca del de Tolosa i que, de moment, s'hi estan duent a terme els exàmens oficials d'espanyol i activitats culturals. En aquest sentit, s'ha mostrat obert a la possibilitat de fer créixer la institució amb altres activitats i fomentant una "col·laboració amb el govern andorrà", però, ha asseverat, "de moment no hi ha novetats". També ha apuntat que l'institut té, com a un dels seus objectius, la promoció de les llengües oficial a l'estat espanyol, exposant que el català "pot ser un punt on puguem trobar sinergies".