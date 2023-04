La demanda que pretén impugnar les eleccions, traslladada a la presidència de la Batllia

Andorra la VellaL’advocat Emili Campos va presentar aquest dimecres una demanda a la Seu de Justícia per impugnar i anul·lar els resultats de les eleccions generals del passat 2 d’abril perquè considera que, “molt probablement”, hi va haver un trencament de la cadena de custòdia del vot judicial. Segons ha informat RTVA, la demanda ha estat traslladada a la presidència de la Batllia després que així ho decidís el batlle de guàrdia, que ha considerat que és la millor opció per decidir qui la tramita.