Demòcrates té la millor posició a totes les parròquies, a excepció d'Escaldes i Sant Julià

Andorra la VellaLes eleccions comunals del 17 de desembre s'han convertit en una cara a cara entre les llistes demòcrates o en coalició amb demòcrates i les de l'oposició. Hi ha dues excepcions. A Canillo, Jordi Alcobé ja és cònsol per incompareixença de cap alternativa i a Sant Julià on els socialdemòcrates han fet una llista que pot complicar molt les opcions de Cerni Cairat.

A Encamp, Laura Mas és la gran favorita. Si ja ho era quan semblava que tindria davant una llista amb múltiples forces integrades, el fet de competir només contra el PS encara la deixa en millor posició. Tenint en compte que la major part de l'electorat d'Agrupament Encampadà és de centredreta, Marta Pujol ho té molt complicat.

A Ordino, els demòcrates sembla que tenen avantatge tot i que Enric Dolsa ha aconseguit unir una candidatura 'totum revolutum' que té l'oposició a Grífols com a únic punt d'unió. Dolsa, però ha perdut tantes vegades i té una imatge de polític d'una altra època que sembla complicat que pugui guanyar. A més, és possiblement el candidat de dreta més dura de tots els que es presenten i no serà fàcil que el votant del PS o Concòrdia li doni suport.

A Andorra la Vella les xifres despullades deixarien com a favorita a la coalició de PS i Concòrdia. Si es mira de prop, però la imatge canvia. Els demòcrates tenen una cap de llista de garanties amb David Astrié i venen de guanyar dos cops seguits. Conxita Marsol va arrasar fa quatre anys i el projecte sembla tenir el suport ampli de la ciutadania. I el cònsol major tampoc ha tingut desgast en els mesos que ha desenvolupat el càrrec. Al davant, finalment la coalició no ha aconseguit posar algun independent de renom. Si Astrié perd serà una sorpresa.

A Sant Julià hi ha l'enfrontament que es preveu més igualat. Josep Majoral ha fet un bon mandat i suma al vot tradicional d'Unió Laurediana el de demòcrates. En unes altres circumstàncies no hi hauria partit. Però no a Sant Julià el 2023. Concòrdia té el seu millor candidat de llarg, Cerni Cairat, i que ha treballat a fons en l'oposició comunal. I Concòrdia ve de fer un 40% dels vots a Laurèdia amb quatre llistes. Un d'aquests dos factors decidirà els comicis: els vots que el PS pugui treure a Cerni Cairat i si la meitat dels vots d'UL que van anar a Concòrdia en les generals eren un préstec o un traspàs definitiu.

I Escaldes és la circumscripció on els demòcrates ho poden tenir més difícil. Rosa Gili no ha tingut un mandat massa convuls, els demòcrates han passat quatre anys mirant les musaranyes i la cònsol ha sumat PS i Concòrdia. És favorita. I no és clara favorita perquè quan ha sonat la campana de l'última volta els 'taronges' han aconseguit una bona llista. Poden donar guerra tenint en compte que és una parròquia on el vot demòcrata, a dues llistes, és realment potent. Si no hi ha sorpresa, però Gili hauria de revalidar la majoria.