Demòcrates perd a Andorra la Vella, Sant Julià i Escaldes

Andorra la VellaDesastre electoral dels demòcrates en les eleccions comunals del 2023. Els ‘taronges’ han vist com les coalicions entre Concòrdia i PS a Andorra la Vella, afegint l’equip de Rosa Gili a Escaldes i l’aposta de Cairat en solitari a Sant Julià donava la sorpresa. Andorra la Vella ha estat el símbol de l’esfondrament. David Astrié ha caigut davant de Sergi González que liderava una llista anomenada Enclar que agrupava PS, Concòrdia i un grup de veïns de la capital. No ha estat ni tan sols un frec a frec. La diferència ha estat de 187 vots. 1.989 a 1.802. Un quatre per cent de diferència que és moltíssim quan els demòcrates venien de governar dues legislatures seguides. Escaldes-Engordany ha estat la segona gran decepció demòcrata. En aquest cas han perdut per 93 vots quan el 2019 van caure per deu vots i Sant Julià, on els demòcrates no lideraven, però on la suma amb Unió Laurediana teòricament els feia ser favorits contra Concòrdia. Especialment, perquè Cerni Cairat anava sense suports externs i el PS havia presentat una llista. La desfeta es visualitza en què els demòcrates no governaran en cap de les tres parròquies més poblades que representen dos terços de la població. I per primer cop a la història hi haurà tres comuns progressistes al Principat d’Andorra.

Els triomfs demòcrates han estat els previstos a Encamp i la Massana on les llistes opositores eren gairebé testimonials i presentades a última hora. L’únic resultat positiu, a banda de guanyar a Canillo amb llista única, ha estat el triomf a Ordino. En aquest cas, la candidatura era totalment antinatura mb una idea general progressista i el suport del PS, però liderada per un històric de la dreta més dura d’Andorra. Enric Dolsa. Aquesta barreja no ha funcionat i la mostra més clara són les 138 paperetes blanques i el 36 nuls que sumen més que la diferència de vots entre Maria del Mar Coma i Enric Dolsa.