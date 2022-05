Demòcrates pregunta al comú d'Escaldes per l'increment de personal i la despesa d'assessorament

Andorra la VellaEls consellers de Demòcrates d'Escaldes-Engordany han entrat al comú una demanda d'informació perquè detalli el nombre de treballadors, fixes i eventuals, i la despesa en assessoraments externs que fa la corporació. Concretament, demanen pel nombre de treballadors fixes i eventuals que la corporació tenia en plantilla els anys 2020, 2021, així com durant el primer trimestre d'aquest 2022, juntament amb el detall de la despesa en concepte d'assessoraments, per als mateixos períodes.

A la vegada, els consellers taronges, Miquel Aleix, Jordi Vilanova i Núria Barquín, també han sol·licitat, dins d'aquesta demanda, el detall del nombre de treballadors que han obtingut un Complement de Responsabilitat Addicional (CRA) i dels eventuals que tenen un contracte per projecte també els anys 2020, 2021 i primer trimestre del 2022.

El motiu d'aquesta petició d'informació és poder tenir al detall la despesa en personal i en assessoraments des de l'inici del mandat, tenint en compte la "preocupació" mostrada pels consellers taronges, reiteradament i de manera pública, sobre els increments que consten als pressupostos del Comú escaldenc. Concretament, ha exposat Vilanova, s'ha passat dels 9,9 milions d'euros pressupostats el 2020, als 11,4 per a aquest 2022, més d'1,5 milions d'augment que "ja queda consolidat any a any".

Paral·lelament, i tot i aquests increments, l'actual majoria continua apostant pels assessoraments externs, tècnics i jurídics, en detriment de la seva plantilla de treballadors fixes.