Els desacords a Junts per no condemnar a Andorra per l'avortament continuen

Andorra la VellaAl novembre el Parlament havia de votar una iniciativa de diferents partits per condemnar Andorra pel fet que s'estigui jutjant a Vanessa Mendoza, activista proavortament, per un suposat delicte de desprestigi de les institucions. Finalment, junta no va donar suport a la iniciativa, que no va tenir majoria, i va quedar només defensada per la CUP, ERC i els Comuns. La decisió de Junts va ser criticada per la secretària segona de la mesa d'aquest partit, Aurora Madaula. Actualment Madaula es troba de baixa mèdica.

Madaula, segons l'ACN, va denunciar haver patit “violència silenciosa” per part de companys de partit, fet que va causar molt malestar intern. A més, la diputada va criticar que sense consultar-la s’hagués decidit modificar una iniciativa que ella havia treballat amb altres grups per donar suport a una activista andorrana que s’enfronta a judici per defensar el dret a l’avortament a Andorra. Companys de partit, en canvi, van considerar que havia actuat unilateralment en aquesta qüestió sense consensuar abans una posició dins del grup. Després de la seva denúncia pública en el ple, Erra va considerar que s’havia “trencat la confiança” amb Madaula i la va convocar a una reunió per convidar-la a plegar. “No hi ha cap pacte escrit, però qui acompanya la presidenta a la mesa normalment sempre és una persona de confiança”, argumenta ara Erra, que recorda que Madaula va ser escollida secretària a proposta de la seva antecessora, Laura Borràs. “Havíem parlat que podíem tenir una bona relació i per a mi tenia tota la confiança si aquí ens l’anàvem guanyant. En el moment que jo li perdo és quan li demano que reflexioni”, exposa.

La presidenta del Parlament, Anna Erra, confia que si finalment la secretària segona de la mesa, Aurora Madaula, decideix no abandonar l’òrgan seguirà votant almenys el mateix que el grup de Junts. “Entenc que és una persona professional i que té clar a quin partit està”, ha dit en una entrevista a l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Erra s’ha pronunciat així sobre el conflicte amb Madaula, a qui fa unes setmanes va convidar a “reflexionar” sobre la seva continuïtat al càrrec després de constatar-li “manca de confiança”. Això sí, ha admès que si Madaula rebutja renunciar, ella no podrà fer-hi “gaire res més”, ja que no la pot destituir.