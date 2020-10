El desplegament de la llei de policia està gairebé enllestit a falta de dos reglaments

El desplegament reglamentari de la llei de la policia, del 2004, està a punt de completar-se i, d’aquesta manera, aquest dimecres sortiran publicats al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra tres reglaments que fan referència a la uniformitat; les condecoracions, distincions, agraïments i felicitacions i al comitè mèdic. Un cop s’han acordat aquests tres textos ja només queden pendents el de formacions i el d’horaris. El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha manifestat que el de formacions va molt lligat al d’especialitats que es va aprovar fa uns mesos i creu que a finals d’aquest any ja hauria d’estar embastat. Pel que fa al d’horaris, la voluntat és que aquesta legislatura quedi enllestit.



Els tres reglaments que es publiquen aquest dimecres són “producte del treball de fa anys” i han estat aprovats per “unanimitat” del consell de la policia, tal com ha subratllat Rossell. De fet, ha afegit que moltes de les qüestions que es deriven d’aquests textos ja s’implementaven en base a la llei però amb els reglaments queden regulades per una norma. En aquest sentit, el director adjunt de la policia, Miquel Àngel Barbolla, ha manifestat que “aporten garanties” i ha fet referència, per exemple, a les denominacions policials, que s’equiparen a les dels cossos d’altres països. En el cas de les felicitacions, a més, es faran constar en el dossier personal i això servirà en cas que el personal es vulgui presentar a un concurs laboral. També ha explicat que en cas de condecoracions per mort es lliurarà també de manera “simbòlica” 600 euros. En aquest cas, també es fixen les diferents distincions que es poden rebre al Cos de Policia i entre els civils. En el cas del comitè mèdic, es determina qui l’integra i les seves prerrogatives i es fixa que els dictàmens siguin vinculants.

Canvis per major agilitat en cas de sancions per salut

En el marc de la roda de premsa per explicar aquests tres reglaments, Rossell també ha concretat que es treballa en la modificació de la llei de salut i en la de seguretat ciutadana per agilitzar el procés sancionador arran d’una infracció relacionada amb la salut pública. El que es vol és, tal com ja es va avançar la setmana passada, agilitzar el procés sancionador, per exemple, per no dur la mascareta. En aquest sentit, el que es pretén és que “el règim sancionador sigui el mateix” que el de la llei de seguretat pública que comporta que la constatació d’una infracció ja vagi seguida de la proposta de sanció. Rossell ha manifestat que es tractaria de canviar “uns quants articles” d’aquests textos legislatius i que, d’aquesta manera, s’aconseguiria que “fos més efectiu” el procés sancionador per qüestions relacionades amb la salut.