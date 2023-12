Disfressat de 'sense sostre': així ha acudit a votar el responsable d'Andorra al Límit

Andorra la VellaMarcel Hernández, el responsable d’Andorra la límit, ha donat un cop d’efecte a l’hora de votar a Andorra la Vella. Juntament amb un amic, s’ha presentat disfressat de ‘sense sostre’ en el col·legi electoral. Hernández volia aprofitar la presència dels mitjans per fer pública la seva protesta per la situació actual a Andorra. Hernández portava un rètol al cartell on es podia llegir “avui pot semblar una broma, però demà pot ser realitat” referint-se a ser ‘homeless’. Insta que els electors prenguin responsabilitat.

El responsable d’Andorra al Límit i el seu company portaven el passaport dins d’una caixa. Formava part de la protesta. Un cartell incidia en què ‘no tindrem un sostre, perdrem la dignitat, no arribarem a final de mes, però mai ens prendreu el que hi ha aquí dins EL NOSTRE TRESOR’, fent referència al passaport andorrà.