Divisió a Acció sobre si entrar a Govern o no

Andorra la VellaEls principals representants d'Acció es troben dividits respecte a quin és el rumb que ha de prendre la formació en aquesta legislatura. Bàsicament, hi ha dues posicions. D'una banda, els comitès d'Escaldes i Encamp són favorables a entrar a Govern i col·laborar amb els demòcrates, el que significaria que Marc Magallon passaria a ser un conseller en coalició amb els demòcrates. El líder d'Acció a Encamp, l'exconseller Ferran Costa, també és favorable a aquesta decisió.

El comitè de la Massana, fora dels tres citats no hi ha cap comitè amb un mínim pes, és contrari al fet que s'entri a Govern. El motiu és que una assimilació amb els demòcrates els portaria o a ser insignificants, com en les últimes eleccions, o simplement a desaparèixer. Aquesta és la visió de Judith Pallarés, la líder de la formació. I també de Josep Fuster, el cap de la llista de la Massana, que ja durant campanya es va posicionar per no votar la investidura d'Espot.

La divisió comporta el risc que el partit s'acabi trencant davant de la diferència entre els dos corrents. Cal recordar, que el comitè de la Massana és el més nombrós.