El centre d'educació intensiva costarà 2,7 milions i estarà enllestit el 2021

de les obres de condicionament del centre residencial d'educació intensiva (CREI) a l'edifici Solà d'Enclar, a la parròquia d'Andorra la Vella, a l'empresa Pidasa Serveis, per un import de 2.707.928,80 euros, mitjançant concurs nacional amb procediment obert i modalitat de la contractació ordinària, i amb un termini d'execució de 18 mesos. S'han adjudicat quatre de les sis plantes que té actualment l'edifici amb l'objectiu de poder acollir el centre per a joves amb trastorns de conducta diagnosticats, i que requereixen un abordatge socioeducatiu i terapèutic. El condicionament de les altres dues plantes per a habitatge d'ús social es durà a terme en una segona fase.

Les actuacions també preveuen l'actuació a les plantes soterrades per ubicar-hi instal·lacions, un moll de descàrrega, vestuaris del personal, despatxos d'administració, infermeria, una aula i un taller. A la resta de plantes s'hi instal·larà una cuina, el menjador i dues sales d'estar, el despatx de direcció, sala per als tècnics, sala de visites, onze habitacions individuals i quatre que poden contenir dos llits i una sala polivalent una sala d'estar i terrassa. La superfície total construïda de l'edifici és d'uns 2.100 metres quadrats.

Cinquena remesa d'ajuts per als comerciants del Pas de la Casa pel tancament de la carretera RN22

D'altra banda, el consell de ministres ha aprovat la cinquena remesa d'ajudes relativa al decret de mesures urgents per a pal·liar els efectes econòmics derivats del tall de la carretera RN22 per part de les autoritats franceses el passat mes d'abril. En aquest sentit, el Govern ha certificat set peticions més que rebran un total de 13.619,23 euros. Segons el ministre portaveu, Eric Jover, "aquestes ajudes van encaminades a subvencionar el 100% de la cotització a la CASS dels treballadors corresponent a la part empresarial, relativa exclusivament als dies en què va estar tancada la carretera francesa RN22, d'accés a Andorra". D'aquesta manera, les ajudes atorgades arriben ja a les 78 per un import total de 68.316,23 euros. En total han estat 102 sol·licituds de demandes de 121 comerços, que a 20 de juny quan es va tancar el termini, van demanar les ajudes.