Les eleccions catalanes seran el 30 de maig

Finalment caldrà esperar fins al 30 de maig. El govern i els partits catalans han acordat aquest divendres ajornar les eleccions del 14F argumentant que és el més recomanable davant les xifres actuals que presenta la pandèmia. Ho han acordat en la tercera reunió oficial de la taula de partits que s'ha celebrat al parlament català, on totes les formacions han explicat els seus punts de vista. L'ajornament genera un ampli consens amb una excepció: el PSC s'hi oposa. Els socialistes critiquen el canvi ja que hi veuen motius electoralistes i consideren que, si s'han de posposar, com molt tard haurien de ser al març. No han aclarit, però, si impugnaran davant la justícia el canvi de data.

La reunió ha començat amb una intervenció del vicepresident del govern amb funcions de president, Pere Aragonès. Segons testimonis de la trobada, en el primer torn de paraula només ha explicat que la seva idea era ajornar els comicis fins el maig o el juny, però sense la data exacta. Tanmateix, la majoria de partits han exigit major precisió per part de l'executiu i finalment ha concretat que la idea era celebrar-les el 30 de maig. En la trobada també hi ha intervingut la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha defensat que epidemiològicament seria el més recomanable. Segons ella faria menys fred, hi hauria menys contagis i un impacte de la vacunació "ja quantificable". Ha esmentat, però, que segueixen havent-hi diverses incerteses sobre l'expansió del virus, com per exemple l'impacte de les noves soques que s'han detectat.



A la reunió hi han assistit representants de tots els grups amb representació al parlament. El PSC ha sigut l'únic partit que s'ha oposat a la idea del govern i ha formulat una contraproposta. Els socialistes han dit que acceptaven el canvi de data, però només si l'ajornament era molt més curt. En concret, volien que la cita amb les urnes no anés més enllà del 14 o el 21 de març. En una compareixença davant dels mitjans després de la trobada, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha defensat que no hi ha "criteris epidemiològics" que justifiquin la decisió presa. No ha especificat, però, si pensen impugnar l'ajornament. Què faran quan es faci públic el nou decret de convocatòria, doncs? "Llegir-lo", ha replicat Iceta. Sí que ha advertit que rebutgen que el govern obri la porta a que, de cara els nous comicis, es puguin canviar les candidatures i les coalicions que ja s'havien definit pel 14F. "Una cosa és canviar la data de les eleccions i una altra canviar regles del joc", ha conclòs.