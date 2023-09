Les eleccions comunals, pel 17 de desembre

Andorra la VellaAquest dimecres el Govern ha desvetllat la data en què les eleccions comunals tindran lloc. Serà el diumenge 17 de desembre la data en què els ciutadans hauran d'escollir les noves corporacions comunals. Així ho han consensuat el cap de Govern, Xavier Espot, amb els representants comunals en una trobada que ha tingut lloc aquest mateix dimecres. S'ha tractat de la primera reunió preparatòria per a aquestes eleccions comunals en les quals s'escolliran els equips comunals per als quatre anys vinents. La llei electoral preveu que els comicis tinguin lloc els vint primers dies del mes de desembre i, en aquest sentit, hi havia tres possibilitats (tres diumenges) i finalment s'ha optat per aquesta data, tal com ha destacat el ministre portaveu, Guillem Casal.

Cal recordar que el cap de Govern havia deixat entreveure a l'estiu que les eleccions podrien ser el 3 de desembre per evitar que la campanya electoral coincidís amb el pont de la Puríssima. Malgrat això, Casal ha destacat que tot i que ell no ha pres part en la reunió, es deu haver valorat que el pont tampoc no té per què tenir-hi cap afectació i que ben segur s'ha avaluat que la millor data sigui aquesta. "Segurament s'ha escollit una data que convingués a totes les parts", ha manifestat.

El cap de Govern fixarà mitjançant decret aquesta data de les eleccions comunals, que tal com estableix l’article 63 de la Llei del règim electoral i del referèndum, s’han de celebrar durant els vint primers dies del desembre de l’any electoral. El mateix decret, que s’haurà de publicar entre els 30 i els 40 dies hàbils anteriors a la data de celebració de les eleccions, fixarà també la durada de la campanya electoral, que com estableix l’article 27, no podrà ser inferior a deu dies naturals ni superior a quinze dies.