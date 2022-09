Les eleccions no tindran lloc al desembre i podrien celebrar-se el 22 de gener

Andorra la VellaEl desembre s'ha descartat com a data de les eleccions perquè des del Govern i la majoria parlamentària que li dóna suport s'ha decidit prioritzar l'aprovació de la vintena de lleis que estan pendents. Davant la possibilitat de convocar al desembre s'havien accelerat els tràmits per a poder presentar el pressupost en els primers dies de setembre. Un cop s'ha desestimat el desembre, ja no hi ha gens de pressa per entrar el pressupost a tràmit parlamentari.

Fonts properes al cas han manifestat que no està clar que s'hagin d'aprovar la vintena de lleis pendents, però n'hi ha que són prioritàries com la dels autònoms. No hi ha encara una data fixada perquè, un cop queda clar que no cal córrer, s'està a l'espera del calendari legislatiu. Les mateixes fonts van comentar que segurament no s'esgotarà del tot la legislatura perquè s'arribaria fins a principis d'abril.

La primera data disponible un cop entrats al 2023 és el 22 de gener per fer la campanya electoral just després de Reis. L'altra possibilitat és esperar a entrar en el mes de febrer i aquí hi ha més opcions. Tot es començarà a enfilar un cop Xavier Espot comuniqui al partit que es presenta a la reelecció i s'estableixi el calendari que es consideri òptim per a celebrar els comicis.