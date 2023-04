Emili Campos va intentar convèncer advocats per impugnar les eleccions

Andorra la VellaEmili Campos va liderar una iniciativa perquè un grup d'advocats estigués d'acord en demanar l'anul·lació de les eleccions pels suposats problemes de seguretat en la cadena de custòdia del vot judicial. Les imatges de policies portant les capses de cartó lligat amb cinta americana portant els vots judicials als comuns la matinada de les eleccions.

La imatge va provocar diferents crítiques per part de ciutadans per les xarxes que consideraven que no s'havien complert les condicions de control. La policia va desmentir qualsevol risc i un comitè exterior havia avalat el sistema. Entre qui va criticar les imatges hi havia Carine Montaner.

Arran de les imatges i les queixes, l'advocat Emili Campos va intentar agrupar un grup de lletrats per portar una impugnació pel vot judicial pel suposat trencament de la seguretat de la cadena de justícia. Segons fonts properes al cas, altres lletrats van rebutjar entrar en la iniciativa i finalment l'ha presentat en solitari.