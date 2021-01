Les empreses amb ERTO no podran contractar persones de la quota d'immigració

El Govern ha aprovat el reglament de modificació dels reglaments de quota de les autoritzacions d'immigració del 21 d'octubre del 2020 a causa de les noves mesures excepcionals i urgents per la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia de la Covid-19. Principalment, les noves modificacions que surten publicades aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra estableixen que les empreses que apliquen una suspensió temporal dels contractes de treball o una reducció de la jornada laboral dels seus assalariats no podran sol·licitar cap autorització d'immigració si la nova contracció és per la mateixa ocupació que la d'un treballador de l'empresa afectat per l'ERTO.



Aquestes modificacions afecten les autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer i a la quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a la temporada d'hivern 2020-2021 en el sector de les estacions d'esquí, en l'hoteler, en els comerços en general inclòs el de lloguer de material esportiu i de les activitats immobiliàries, en les agències de viatges i en les empreses de neteja. Aquest nou reglament entra en vigor aquest mateix dimecres.