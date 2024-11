Ensenyat fa una crida a "recuperar la proximitat entre institucions" en la visita a Ordino

OrdinoEl síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han visitat aquest dimecres la parròquia d'Ordino. Aquesta ha estat la primera trobada amb el nou equip comunal que lideren Maria del Mar Coma, cònsol major, i Eduard Betriu, cònsol menor.

La visita s'ha iniciat al comú d'Ordino amb una reunió entre els síndics generals, els cònsols i alguns dels consellers comunals actuals. Ensenyat ha remarcat la voluntat que "els comuns puguin aportar la seva visió a lleis nacionals que afecten les corporacions comunals". També ha fet una crida "a recuperar la proximitat entre institucions" que s'ha anat perdent a mesura que el país ha anat creixent.

A més, considera que cal que "que les institucions tornin a connectar amb el poble" i per això, "s'han d'aproximar a la ciutadania i escoltar-la". Per acabar, els síndics generals han expressat la seva predisposició a ser presents en els actes rellevants per a la parròquia.

Per la seva banda, Coma ha destacat el fet que des de la Sindicatura es vulgui conèixer millor el funcionament de tots els comuns "és una mostra de neutralitat" i referma "la rellevància" d'aquests. A més, la cònsol ha incidit "en la importància de la tasca de divulgació històrica" que s'està fent des del Consell General cap a la societat civil, denotant "sensibilitat vers la cultura i la tradició".

Precisament, des del Comú d'Ordino s'ha volgut centrar la visita d'aquest dimecres en aspectes culturals i, per això, s'ha proposat un recorregut per Béns d'Interès General de la parròquia com ara algunes de les esglésies menys conegudes dels pobles de Riberamunt o la capella Rossell, situada al centre del poble d'Ordino.