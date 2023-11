Escaldes anul·la tots els actes públics amb motiu del dol nacional

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha decidit anul·lar tots els actes públics previstos per aquest dimarts i dimecres amb motiu del dol nacional per la defunció de l'excap de Govern, Antoni Martí. Així doncs, queda cancel·lada la representació teatral 'Instruccions per fer-se feixista', prevista per aquest dimarts a les 21.30 hores, i també es cancel·la la sessió de Liter'art dedicada al llibre 'Azul de noche' d'Angela O'Keeffee.

Paral·lelament, la corporació escaldenca també informa que s'ha habilitat un llibre de condolences a la planta baixa de casa comuna que estarà disponible entre les 11 i les 18 hores d'aquest 7 i 8 de novembre.