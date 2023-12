Escaldes continuarà amb Gil com a cònsol

Escaldes-EngordanyRosa Gili repetirà com a cònsol d'Escaldes-Engordany. La candidatura Consens per Escaldes-Engordany ha assolit 1.606 vots, mentre que la llista demòcrata encapçalada per Anna García s'ha quedat en 1.513. La diferència ha estat de 93 vots quan al 2019 el triomf de Gili, llavors amb el PS, havia estat de deu vots. Dels 5.899 electors convocats, el percentatge de vot efectiu ha estat del 56,9% amb 3.356. El nombre de paperetes en blanc ha estat de 177 i el nombre de nuls en 60.