Escaldes negocia que els propietaris del Clot d'Emprivat li cedeixin places d'aparcament

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany treballa perquè els propietaris del Clot d'Emprivat puguin cedir places d'aparcament a la corporació en les construccions que facin a la zona. D'aquesta manera, es compensaria una part dels llocs per estacionar que s'arribarien a perdre en desaparèixer els actuals aparcaments a l'aire lliure. Així ho ha detallat la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, que ha reconegut que hi ha un cert neguit de la ciutadania davant aquesta pèrdua d'aparcament i que per això el comú negocia que la cessió per construir es pugui fer, en part, en espècie. Gili també ha confirmat que hi ha dues illes on els propietaris estarien interessats a construir, que són precisament els espais dels quals s'està fent una exposició pública dels estudis de volumetria, tal com sortia publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).

D'aquesta manera, cal recordar que arran dels canvis que el comú va impulsar en el pla d'urbanisme per mirar de compensar part de l'impacte que la construcció de torres, "que es va aprovar en l'anterior mandat", els propietaris que tirin endavant construccions a la zona del Clot d'Emprivat han d'alliberar un 50% de terreny, que "pot arribar a ser del 64%", segons ha recordat Gili. Això suposarà que les torres tinguin una fisonomia diferent de l'actual i també que els promotors puguin fer aparcament soterrat. És precisament en aquestes plantes soterrànies on el comú voldria rebre algunes places d'aparcament per poder compensar la pèrdua en superfície, tal com ha detallat la cònsol major.

Qüestionada pels mitjans de comunicació, la mandatària comunal ha destacat que hi ha dues illes, una a tocar de Carlemany i l'altra al costat, on els propietaris tenen "ganes de construir" torres tot i que ha afegit que seria "agosarat" dir-ne quantes. El procés per a la materialització dels projectes ja s'ha iniciat amb l'exposició pública dels estudis de volumetria, als quals es pot presentar al·legacions. Posteriorment a aquest procediment, se seguirà el que és "habitual" en cas que els promotors vulguin construir. La cònsol ha posat en relleu que la moratòria sobre la construcció pot no afectar aquests projectes, ja que un cop estiguin definits aquesta aturada podria estar ja aixecada o també podria ser que els promotors vulguin destinar els habitatges a lloguer, amb la qual cosa no els afectaria la mesura cautelar.

I quant als estudis de càrrega, ha reiterat que és "una qüestió de la qual se n'ha de parlar", ja que considera que "no és un tema únicament comunal" sinó que ha de ser una feina que es faci de manera coordinada entre comuns i el Govern perquè les diferents corporacions incloguin en aquestes avaluacions certs aspectes com els recursos naturals (aigua) o les necessitats d'infraestructures com les escolars o les sanitàries. Per tant, ha reiterat que ha de ser "una reflexió" que s'ha de fer de manera conjunta i ha reivindicat que l'actual majoria ha tingut des del principi del mandat preocupació sobre la qüestió del creixement urbanístic tal com demostra el fet que s'hagin impulsat els canvis en el pla d'urbanisme a la zona del Clot d'Emprivat. Gili espera que els dubtes que puguin tenir els comuns per impulsar els estudis es puguin resoldre amb el nou Govern aquest mes de setembre.