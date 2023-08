Escalé considera que l'acord amb la UE complicaria limitar la inversió estrangera en pisos

Andorra la VellaConcòrdia no decidirà fins al setembre si s'afegeix al pacte d'Estat per a fer un front comú en la negociació de l'acord amb la Unió Europea. El líder del partit, Cerni Escalé, ha deixat clar que la formació té molts dubtes a l'hora de donar suport a la negociació. Fins i tot ha comentat que l'acord, segons el seu criteri, provocaria majors dificultats a Andorra per combatre alguns dels problemes actuals. "Certs aspectes del pacte d'Estat i certs aspectes de l'acord d'associació fan més difícil lluitar contra alguns dels problemes que ara mateix tenim a Andorra", ha manifestat. Escalé es refereix a que l'acord amb la UE, segons el seu parer, no permetria limitar la compra d'habitatges per part d'estrangers. I això seria un impediment perquè Andorra pugui decidir sobre aquest tipus de mesures si firma l'acord. Escalé ha dit a ATV que "no queda clar si la inversió estrangera en immobiliari pot ser parada per part de les institucions andorranes formant part de l'acord d'associació amb la UE."