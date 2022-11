Espot anunciarà el dimecres 16 si serà candidat o no

Andorra la VellaEl termini arriba aviat. Xavier Espot va comunicar al seu cercle i càrrecs demòcrates que el 16 de novembre era la data final elegida per anunciar si serà o no candidat a la reelecció en els comicis prevists pel març. Els dies han anat passant i dimecres vinent arriba la cita. Els demòcrates celebraran el seu Congrés i 'l'atracció' principal de la trobada és el previst anunci d'Espot com a cap de llista demòcrata. L'elecció no és casual perquè s'esperava que una important assistència de membres del partit fes una acceptació per aclamació de la candidatura i que aquestes imatges serien el millor punt de sortida per a una precampanya electoral que es preveu llarga.

La data del 16 de novembre també és important perquè un dia després tindrà lloc el primer debat (esmena a la totalitat) del pressupost i teòricament s'hauria d'haver oficialitzat la candidatura. A aquestes altures de la legislatura sembla impensable que Espot decideixi no optar a la reelecció, especialment tenint en compte que és, de llarg, el polític millor valorat del país. Però cal recordar que a hores d'ara encara no ha fet oficial l'acceptació del lideratge en els propers comicis.