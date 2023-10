Espot i Astrié esperen una proposta de l'FC Andorra per fer el seu estadi a Borda Mateu

Andorra la VellaTant el cònsol major d'Andorra la Vella, David Astrié, com el cap de Govern, Xavier Espot, han posat en relleu que a banda de la possible ubicació a l'estadi comunal també s'està a l'espera del que pugui proposar l'FC Andorra perquè aquest multifuncional pogués anar a una parcel·la privada de la Borda Mateu. El mandatari comunal ha destacat que de moment "no s'ha descartat" cap ubicació i que el que cal és que les parts implicades s'asseguin "al tomb d'una taula" i hi hagi aquesta reflexió. Al seu torn, Espot ha reiterat que s'està a l'espera que l'FC Andorra faci "una proposta concreta" que si va "en la línia" del que el Govern pretén no se li tancaria la porta, ja que ha remarcat que el que no pot assumir a hores d'ara l'executiu tot sol és una infraestructura de 50 milions d'euros. "Creiem que la prioritat ara en matèria d'inversió ha d'estar destinada a altres necessitats més immediates, com pot ser, per exemple, l'habitatge a preu assequible", ha reivindicat el cap de l'executiu. I quant a la qüestió de si aquest multifuncional es materialitzarà o no aquesta legislatura Espot s'ha estimat més no pronunciar-se de manera ferma, ja que ha supeditat aquesta decisió a com evolucioni la qüestió de l'habitatge i la capacitat d'inversió del Govern. "Dependrà també de si som capaços de trobar sinergies amb el sector privat que ens permeti abaratir el cost públic d'aquesta infraestructura. Però en tot cas, per nosaltres continua sent una infraestructura necessària, prioritària, sempre que evidentment disposem de la capacitat econòmica i financera per tirar-la endavant", ha puntualitzat el cap de l'executiu, que també ha recordat que si quallés l'opció de la Borda Mateu llavors el comú podria encara una reforma del comunal "menys ambiciosa" sempre, però, a partir del 2025, ja que aquell any ha reiterat que seran els jocs dels petits estats i es necessitarà la pista d'atletisme.