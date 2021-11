Espot avança que si es confirma la divergència fronterera al planell de la Tossa seria prudent fer una pausa als treballs

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha afirmat que si es confirma la divergència amb l'estat espanyol en relació amb el límit fronterer al Planell de tossa, el terreny on s'està construint el parc solar, serà necessari fer una pausa en els treballs d'edificació de la infraestructura. Ho ha indicat en la roda de premsa emmarcada en la seva participació al quart Fòrum de la Pau, en la qual també ha incidit en el fet que "s'està rescabalant tota la informació necessària" per part dels dos països implicats per tal d'esbrinar a qui pertany l'espai. "Tranquil·litat i bons aliments, ens trobem en una fase inicial d'aquest suposat conflicte, ja que encara no s'ha demostrat i estem recopilant tota la documentació necessària", ha exposat.

